Calciomercato Serie B: per Tutino sfida Sampdoria-Empoli, con i toscani ad ora in vantaggio, Caligara a Sassuolo

La trattativa del giorno è quella per l’attaccante del Cosenza Gennaro Tutino, con la Sampdoria che ne l pomeriggio sembrava aver messo la freccia su tutti, ma in serata il DS dell’Empoli Gemmi ha offerto 4,5 milioni per il cartellino del giocatore ed ora Guarascio tentenna.

Alla fine Caligara dopo essere stato ad un passo Dal Cosenza, è sparito insieme al suo procuratore per riapparire letteralmente a Sassuolo, dove sembra aver trovato la destinazione finale.

Il Pisa ad oggi oltre alle mille voci, ha messo a segno solo un acquisto, quello di Jevsenak, un pò poco per una squadra che con Inzaghi dovrebbe ambire a posizioni di vertice, ed ora per l’attacco resta il solo Lapadula ma per la trattativa se ne parla per fine mese, resta attiva la pista Valoti.