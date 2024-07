Calciomercato Serie B: Pisa c’è la svolta, possibili tris di arrivi. Curto a Cesena, Carrarese su Arena e Tramoni, Ambrosino al Frosinone

Il Pisa sembra aver sbloccato il mercato in entrata, per settimana prossima sono in arrivo almeno tre elementi, si tratta di Bonfanti dell’Atalanta, Elsnik centrocampista sloveno e Popa, estremo difensore del Torino.

Giovanni Bonfanti era seguito dal Pisa da almeno un anno, ed ora pensiamo che sia la volta buona per un suo approdo sotto la Torre, di Elsnik vi avevamo anticipato la trattativa, ma comunque ci sono altri tre club sullo sloveno, anche di Popa del Torino vi avevamo dato anticipazione, portiere che non rientra più nei piani del Toro.

Il Pisa ha in uscita Rena e Lisandru Tramoni che potrebbero finire alla Carrarese, il Frsinone ad inizio settimana ufficializzerà l’attaccante Ambrosino, il difensore Curto dal Como si trasferisce al Cesena.

Infine il Sassuolo ha tesserato Caligara, il Catanzaro ha prelevato dalla Juventus il difensore Morleo ed il portiere Dini dal Crotone.