Calciomercato Lazio, addio Tavares? La situazione

La Lazio potrebbe cedere il portoghese per finanziare il prossimo mercato.

Il futuro di Tavares potrebbe essere lontano da Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il terzino potrebbe essere sacrificato per far cassa per la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Lazio, i club interessati a Tavares

Non è il mistero che il classe 2000 faccia gola a diverse squadre italiana e no. Nello specifico l’ex Arsenal starebbe nel mirino di: Inter, Milan, Juve e Galatasaray.

La Lazio ha imposto un prezzo di 40 milioni, considerando anche la clausola che impone ai biancocelesti di versare il 40% del ricavato di un eventuale cessione all‘Arsenal. Per questo il club capitolino non può permettersi di abbassare il prezzo di Tavares.

Però, affinché il prezzo rimanga invariato, il portoghese deve concludere positivamente la stagione, recuperando dal recente infortunio che lo costringe ai box.

Nel frattempo la Lazio prepara la prossima sfida europea contro il Bodo/Glimt. I biancocelesti sono in cerca di una vittoria per puntare alla vittoria dell’Europa League.