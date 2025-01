Calciomercato Serie B: Prati piace al Cesena, Saric o Valoti per la Salernitana

Ultima settimana di calciomercato e trattative serratissime con il Palermo che sta per cedere tre giocatori. I rosanero hanno in uscita Nadelceauru, che sarà sostituito da Magnani, Saric che potrebbe andare a Salerno, e Buttaro. In arrivo in rosanero Mazzitelli a centrocampo, mentre per l’attacco si attende l’arrivo di Pohjanpalo che non sarà prima di giovedì, in quanto il Venezia deve aspettare l’arrivo di Shomurodov impegnato con la Roma in Europa League.

La Salernitana oltre a Saric pensa per il centrocampo a Mattia Valoti in uscita dal Monza, mentre per l’attacco potrebbe arrivare Henry che sta per lasciare Palermo. Infine il Cesena sarebbe molto vicino al centrocampista Prati della Spal.