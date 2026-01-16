Calciomercato Serie B: Spezia su Bonfanti, Bari su Pandolfi, Mantova su Diao

La squadra del momento è sicuramente lo Spezia che ha rivoluzionato la rosa, e mancano ancora un paio di innesti per completare questa sessione di calciomercato. Dopo Valoti lo Spezia pensa a Bonfanti dell’Atalanta ma attualmente in prestito al Pisa, mentre per l’attacco la pista da seguire è quella che porta a Skjellerup del Sassuolo.

Il Bari sta per cedere Cerri in Germania ed al suo posto potrebbe arrivare Pandolfi del Catanzaro, il Mantova dop l’aver ufficializzato Balcot ha chiesto informazioni all’Atalanta per Diao attualmente al Cesena.

Infine il Pescara sta testando l’attaccante ex Psg Augustin, mentre il Venezia attende Ambrosino bloccato dal Napoli a causa dell’emergenza infortuni.