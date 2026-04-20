Serie C: il regolamento dei playoff e la griglia provvisoria

La Serie C deve emettere ancora alcune sentenze, dopo le promozioni in Serie B di Vicenza e Benevento, manca la vincitrice del Girone B con Arezzo ed Ascoli che sono a pari punti in classifica con i toscani però in vantaggio negli scontri diretti. Per la zona playoff ancora tutto è da decidere, anche se il girone B ha già le partecipanti ma resta da definire la griglia definitiva degli accoppiamenti.

Di seguito il regolamento dei Playoff di Serie C e gli accoppiamenti provvisori del primo turno:

Primo turno prima fase: quinta contro decima in classifica, sesta contro nona, settima contro ottava (gara unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori) Primo turno seconda fase: tra le partecipanti si sfidano la miglior classificata in campionato contro la peggiore (gara unica in casa della miglior classifica, in caso di pareggio passa la miglior classificata. Non ci sono supplementari e rigori) Primo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) del campionato affrontano le peggiori (non teste di serie): match di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata Secondo turno nazionale: le migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie): sfide di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata Final four: quattro squadre, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio. In caso di parità si giocano supplementari ed eventualmente si calciano i rigori Finale, andata e ritorno per decidere la promossa in Serie B. In caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori

ACCOPPIAMENTI

GIRONE A:

Renate-Arzignano

Cittadella-Albinoleffe

Lumezzane-Alcione

GIRONE B

Juventus U23-Gubbio

Pineto-Vis Pesaro

Ternana-Pianese

GIRONE C

Casertana-Potenza

Crotone-Audace Cerignola

Monopoli-Casarano