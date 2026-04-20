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lunedì, Aprile 20, 2026
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Serie B: i risultati della 35^ giornata. Venezia, Frosinone e Monza in lotta per la A.

Campionato di Serie B appassionante

Di
Salvatore Ciotta
-
15
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
i tifosi del Venezia ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Campionato di Serie B ancora incerto ed apertissimo a qualunque soluzione sia per quanto riguarda la promozione che per la zona retrocessione, dove fino al Sudtirol nessuno può considerarsi tranquillo.

Per la promozione diretta in Serie A lottano Venezia, Frosinone e Monza, con i lagunari che forse hanno un piccolo vantaggio in più e nelle prossime tre gare affronteranno Empoli e Palermo in casa, fuori lo Spezia. Il Frosinone secondo ha Carrarese e Mantova in casa, fuori la Juve Stabia, mentre il Monza ha Modena ed Empoli in casa, fuori il Mantova che sarà quella che deciderà il suo destino anche per la salvezza.

In fondo la lotta è appassionante ma i peggiori calendari li hanno Spezia ed Empoli, e se i liguri hanno dato segnali di risveglio con il 6-1 al Sudtirol, i toscani stentano e ieri non sono riusciti a battere in casa l’Entella. Il Pescara è quella con il miglior calendario, con Juve Stabia e Spezia in casa ed il PAdova fuori, se salvezza sarà potremmo parlare di un vero e proprio miracolo sportivo con Insigne che ha dato la svolta sul campo dopo il suo arrivo.

I risultati

Sampdoria-Monza 0-3
5’pt Cutrone, 13’pt Caso, 40’st Petagna

Bari-Venezia 0-3
19’pt e 46’pt Haps, 7’st Adorante

Mantova-Avellino 0-2
18’st Missori, 41’st Favilli

Modena-Frosinone 1-2
41’pt Massolin (M), 7’st e 15’st Ghedjemis (F)

Spezia-Südtirol 6-1
8’pt rig. Valoti (Sp), 20’pt Pecorino (Sü), 25’pt Di Serio (Sp), 33’pt Beruatto (Sp), 25’st Lapadula (Sp), 28’st Sernicola (Sp), 37’st Aurelio (Sp)

Palermo-Cesena 2-0
9’pt e 26’st Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18’pt Mosti (J), 43’st Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2
19’pt Distefano (C), 35’pt Letizia (P), 16’st Acampora (P), 39’st Bouah (C)

Padova-Reggiana 1-0
35’st Seghetti

Empoli-Virtus Entella 1-1
13’pt Guiu (V), 5’st Magnino (E)

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