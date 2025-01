Calciomercato Serie B: su Adorante piomba il Palermo, Valoti alla Sampdoria, Caligara alla Salernitana

Il bomber della Juve Stabia Adorante è finito nel mirino del Palermo, anche se ad inizio calciomercato era stato il Pisa il primo club a chiedere informazioni sull’attaccante ex Triestina. La Juve Stabia chiede per il cartellino di Adorante circa 5 milioni, il Palermo ci pensa anche se il Ds Osti avrebbe nel mirino anche Gytkyaer in uscita dal Venezia.

E’ praticamente fatta per l’arrivo di Mattia Valoti a Genova sponda Sampdoria, accordo biennale trovato con il Monza. La Salernitata sta per definire il passaggio di Caligara dal Sassuolo, mentre il Pisa ha in standby la trattativa per Candela del Venezia e Sernicola della Cremonese.