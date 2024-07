Calciomercato Serie B: su Coda si inserisce la Cremonese, Majer potrebbe riabbracciare Inzaghi, Brescia a caccia di un difensore

Ad oggi la Serie B non ha un broadcaster che trasmetterà il prossimo campionato, le offerte non raggiungeranno mai quelle dell’ultima stagione e la Lega attenderà un’offerta dell’ultimo minuto, ma tutto ciò è inevitabile che avrà conseguenze nelle casse delle società di Serie B.

Ma nonostante questo il calciomercato non si ferma, con Coda che attende di scegliere la sua prossima destinazione, lo attende Inzaghi, ma anche la Sampdoria è in corsa anche se ad oggi non può compiere operazioni in entrata a causa dell’indice di liquidità negativo, la Cremonese vorrebbe riportarlo alla corte di Stroppa. Proprio dalla Cremonese è in uscita Zan Majer, uno che conosce molto bene Inzaghi e che ha molte probabilità di raggiungerlo a Pisa, anche se una vera e propria trattativa ad oggi non esiste.

Infine il Brescia è alla ricerca di un difensore che possa sostituire Mangraiti, sul taccuino di Maran c’è Leverbe del Pisa.