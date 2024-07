Calciomercato Serie B: su Lapadula pressing del Pisa, ma anche Cesena e Bari ci provano. Caserta verso Catanzaro

Gianluca Lapadula è un attaccante che è una garanzia per la Seri e B, il 34 enne è probabilmente alla ricerca di una nuova esperienza, ed il primo club ad averlo contattato è stato il Pisa. Inzaghi ha allenato Lapadula ai tempi del Benevento, ed ora vorrebbe riportarlo con se, trattativa non semplice dato l’alto ingaggio del giocatore, ma il club nerazzurro pare in vantaggio su Bari e Cesena che hanno chiesto informazioni. Il Pisa tratta anche Nicolas Viola, ex Cagliari ma proprio il club rossoblu potrebbe essere intenzionato a trattenerlo per un altro paio di stagioni.

Il Catanzaro dovrebbe aver trovato il successore di Vivarini che si è accasato al Frosinone, Fabio Caserta dovrebbe essere annunciato domani, mentre a Salerno è ancora tutto in alto mare con Lucarelli che alla fine potrebbe spuntarla.