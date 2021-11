Calciomercato: stesso obiettivo per Juve, Roma e Inter | Inizia l’asta

Il mercato di riparazione si avvicina e in tal senso merita particolare attenzione l’interesse che tre club italiani condividono per due giocatori che militano in Bundesliga, più precisamente nel Borussia Monchengladbach: “Via a gennaio? In questi tempi di pandemia non si può escludere niente, vorremmo estendere il contratto di entrambi, troveranno in ogni caso un contratto da firmare ma loro cercano ambizione sia sportiva che economica.” Queste le parole di Max Eberl, ds dei tedeschi.

Il nome sui taccuini delle tre ‘sorelle’ rispondono ai nomi di Matthias Ginter, centrale di difesa classe ’94 e Denis Zakaria, centrocampista classe ’96 è stato autore di una prestazione maiuscola Venerdí sera contro gli azzurri di Roberto Mancini.

Entrambi in scadenza con un contratto di 3 milioni di Euro stagionali, fanno gola da diverso tempo a Roma Inter, e Juve. Come si sta verificando da diversi anni e questo parte, il mercato dei giocatori a parametro zero è in continua crescita in quanto si può verificare un aumento in termini economici e di ambizione sportive per quanto riguarda i calciatori, oltre che a degli indennizzi molto importanti riconosciuti ai rispettivi agenti che nel corso del tempo hanno raggiunto sempre più importanza a livello di potere decisionale, ed a proposito di contratti in scadenza, l’inserimento della ‘beneamata’ per il centrocampista svizzero è da attribuirsi soprattutto al momento di stallo della trattativa di rinnovo che riguarda Marcelo Brozovic, Beppe Marotta ha dimostrato rispettivamente con Sampdoria e Juventus prima e Inter poi di poter regalare ottimi colpi a zero e per questo ora l’Inter fa compagnia a giallorossi e torinesi per il classe ’96 mentre per il difensore tedesco da tempo gli occhi sono puntati su di lui, in contemporanea ad un altro rinnovo che fin’ora non arriva: quello di Stefan De Vrij, per questo piace molto anche il classe ’94 ed anche a Roma e Torino ci starebbero facendo un pensierino per via di due situazioni in stand by legate a due difensori, Smalling nella capitale e De Ligt nella città della Mole.

Nei giallorossi Josè Mourinho ha fatto presente a Tiago Pinto di voler puntare sul mediano svizzero già la scorsa estate, quando si verificò il mancato arrivo di Granit Xhaka ed a tal proposito il club dei Friedkin potrebbe essere avvantaggiato in quanto nei prossimi mesi dovrebbe concretizzarsi almeno una delle due cessioni inerenti a Diawara o Villar: in questo modo i capitolini avrebbero anche la possibilità di investire denaro sul costo del cartellino per potersi accaparrare le prestazioni del classe ’96 già a gennaio; stesso discorso da applicare per la ‘vecchia signora’ che ha nel mirino Zakaria da diversi mesi e che potrebbe trovare nelle cessioni di Rabiot e Ramsey quel denaro utile necessario per tentare l’affondo finale per il venticinquenne.