Calciomercato Juve, Allegri lo boccia: Real e Newcastle sul giocatore

Dalla terza stagione di militanza in bianconero, il tempo delle valutazioni si tramuta in ‘sentenza’, le conclusioni possono ritenersi definitive e quelle inerenti alle prestazioni di Adrien Rabiot non sono sicuramente positive: anzi tutt’altro.

Il francese ha dimostrato poco del suo potenziale ed in casa Juventus, preso atto delle performance oltre che del costo a bilancio (l’ex giocatore del Paris Saint Germain guadagna percepisce 7 milioni a stagione) è decisa a metterlo sul mercato definitivamente, cercando di poter incassare una cifra che oscillerebbe tra i 10 ed i 15 milioni di Euro per il suo cartellino in modo da non privarsene a parametro zero (il contratto è in scadenza a giugno 2023).

A questo proposito il nuovo Newcastle (che ha grandi potenzialità economiche grazie all’acquisizione del club da parte del fondo arabo PIF, ha già mosso i primi passi per il centrocampista della nazionale francese. L’interessamento potrebbe concretizzarsi giá a gennaio dato che sembra che mamma Veronique, procuratore del giocatore, si starebbe convincendo della bontà del progetto dei ‘magpies’ e lo riterrebbe adatto al futuro del proprio figlio nonchè assistito. Dalla Spagna inoltre trapelano voci che parlano del fatto che l’entourage della mezz’ala abbia offerto il centrocampista della ‘vecchia Signora’ al Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma attualmente le ‘merengues’ non sembrerebbero particolarmente intenzionati a concludere l’operazione, quanto meno nell’immediato, probabilmente per cercare di ridurre il più possibile il costo del cartellino del ventiseienne.

Rabiot-Juve è quindi game over, i bianconeri gradirebbero privarsene a gennaio, il futuro del classe ’95 potrebbe passare da Newcastle o da Madrid.