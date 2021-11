Calciomercato Juventus, per il centrocampo è lui il mister X

Axel Witsel obiettivo della Juve

Non cambiano idea i dirigenti bianconeri, Witsel l’uomo ideale per il centrocampo. Il centrocampista classe ’88 obiettivo numero 1 dei bianconeri. Già nelle scorse sessioni di mercato la Juventus aveva provato ad assicurarsi il calciatore belga, per vari motivi l’arrivo a Torino è sempre sfumato. Ora nuovo assalto bianconero, sarà Witsel il rinforzo per il centrocampo?

La Juve pensa alla rescissione con Ramsey per far posto proprio a Witsel, un innesto di qualità e quantità per il centrocampo. Il giocatore piace da sempre ad Allegri, a gennaio l’assalto decisivo. Sarà la volta buona?