Torino, Nainggolan per il rilancio?

Il Torino fa sul serio, il club granata vuole rilanciarsi e per farlo punta a confermare Belotti in attacco e a rinforzarsi in mediana. L’idea nuova è di quelle suggestive, i granata sarebbero pronti a chiudere con l’Inter per il prestito di Nainggolan, i rapporti tra i due club sono da sempre buoni e il prestito con diritto o obbligo di riscatto sembra strada percorribile.

Ballardini per la panchina

Per la panchina invece spunta il nome di Ballardini, il sergente di ferro potrebbe esser la scommessa del patron Cairo, ci sarebbero già stati i primi contatti.