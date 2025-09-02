Il calciomercato estivo è ufficialmente chiuso. Ieri, 1 settembre 2025, alle ore 20, tutto finito. Il mercato di quest’anno ha regalato diverse telenovelas, alcune non andate a buon fine, come quello che poteva essere il grande colpo dell’estate, Lookman all’Inter. Intanto, tanti i colpi avvenuti dell’ultimo giorno: doppio colpo Milan (Rabiot e Odogu) e Juve (Openda e Zhegrova), ma anche Belotti-Cagliari, Akanji-Inter, Hojlund-Napoli, Zaniolo-Udinese e, in serata, anche il colpaccio Vardy della Cremonese. Ecco tutti i colpi dell’estate.

Calciomercato, tutti i colpi delle squadre di Serie A

ATALANTA

Acquisti: K.Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa), Sportiello (p, Milan), Zalewski (c, Inter), Krstovic (a, Lecce), Musah (c, Milan);

Cessioni: Rui Patricio (p, Al-Ain), Ruggeri (d, Atlético Madrid), Soppy (d, Losanna), Cuadrado (c, Pisa), Retegui (a, Al-Qadsiah), I.Sulemana (c, Bologna);

BOLOGNA Acquisti: Gillier (p, Universidad Católica), Vitik (d, Spartak Mosca), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (a, Toronto), Heggem (d, West Bromwich), Zortea (d, Cagliari), Rowe (a, Olympique Marsiglia), I.Sulemana (c, Atalanta); Cessioni: Calabria (d, Panathinaikos), Bagnolini (p, Gubbio), Beukema (d, Napoli), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (d, Auxerre), Aebischer (c, Pisa), Erlic (d, Midtjylland), Posch (d, Como); CAGLIARI Acquisti: Borrelli (a, Brescia), Folorunsho (c, Fiorentina), Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), Seb.Esposito (a, Empoli), Juan Rodríguez (d, Peñarol), Belotti (a, Benfica), Zé Pedro (d, Porto); Cessioni: Augello (d, Palermo), Viola (a, svincolato), Palomino (d, Talleres), Makoumbou (c, Samsunspor), Coman (a, Al Gharafa), Mutandwa (a, Ried), Marin (c, AEK Atene), Prelec (a, Oxford United), Sherri (p, Frosinone), Zortea (d, Bologna), Piccoli (a, Fiorentina);

COMO

Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesus Rodriguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Ramon (d, Real Madrid), Morata (a, Galatasaray), Cavlina (p, Dinamo Zagabria), Diego Carlos (d, Fenerbahce), Posch (d, Bologna);

Cessioni: Strefezza (c, Olympiacos), Fadera (a, Sassuolo), Azon (a, Ipswich Town), Cutrone (a, Parma), Engelhardt (c, Borussia Mönchengladbach), Gabrielloni (a, Juve Stabia), Fellipe Jack (d, Spezia), Ikoné (a, Paris FC), Alli (c, svincolato);

Cremonese Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan Futuro), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Palermo), Grassi (c, Empoli), Baschirotto (d, Lecce), F. Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, Empoli), Payero (c, Udinese), Sanabria (a, Torino), Moumbagna (a, Olympique Marsiglia), Faye (Rennes), Sarmiento (a, Burnley), Vardy (a, Leicester); Cessioni: Fulignati (p, Empoli), Quagliata (c, Deportivo La Coruña), Majer (c, Mantova), Ravanelli (d, Monza), Nasti (a, Empoli), Castagnetti (c, Cesena), Tommasi (p, Verona); FIORENTINA Acquisti: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, Fenerbahce), Lezzerini (p, Brescia), Sohm (c, Parma), Piccoli (a, Cagliari), Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Lamptey (d, Brighton); Cessioni: Folorunsho (c, Cagliari), Christensen (p, Sturm Graz), P. Terracciano (p, Milan), Zaniolo (a, Udinese), L.Beltrán (a, Valencia);

GENOA Acquisti: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Southampton), V.Carboni (a, Inter), Ostigard (d, Rennes), L.Colombo (a, Empoli), Zanoli (d, Udinese); Cessioni: Matturro (d, Levante), Ahanor (c, Atalanta), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan); INTER Acquisti: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Bonny (a, Parma), Andy Diouf (c, Lens), Akanji (d, Manchester City); Cessioni: J.Correa (a, Botafogo), Arnautovic (a, Stella Rossa), V.Carboni (a, Genoa), Seb.Esposito (Cagliari), Zalewski (c, Atalanta), Asllani (c, Torino), Taremi (a, Olympiacos), Pavard (d, Olympique Marsiglia);

JUVENTUS Acquisti: David (a, Lille), João Mário (d, Porto), Zhegrova (a, Lille), Openda (a, Lipsia); Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Alberto Costa (d, Porto), Mbangula (a, Werder Brema), T.Weah (c, Marsiglia), Douglas Luiz (c, Nottingham Forest), Savona (Nottingham Forest), Nico González (a, Atlético Madrid);

LAZIO Acquisti: mercato in entrato bloccato; Cessioni: Tchaouna (a, Burnley);

LECCE Acquisti: Kouassi (d, Laval), Camarda (a, Milan), Perez (d, Curico Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Milan), Sala (c, Cordoba), Siebert (d, Lecce), Stulic (a, Charleroi); Cessioni: Baschirotto (d, Cremonese), Burnete (a, Juve Stabia), Krstovic (a, Atalanta), Oudin (c, Catanzaro);