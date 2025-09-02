Calciomercato, tutti gli affari della Serie A di questa estate

Di
Anna Rosaria Iovino
-
5
serie a enilive 2025 2026: napoli vs cagliari
LA GRINTA DI KEVIN DE BRUYNE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato estivo è ufficialmente chiuso. Ieri, 1 settembre 2025, alle ore 20, tutto finito. Il mercato di quest’anno ha regalato diverse telenovelas, alcune non andate a buon fine, come quello che poteva essere il grande colpo dell’estate, Lookman all’Inter. Intanto, tanti i colpi avvenuti dell’ultimo giorno: doppio colpo Milan (Rabiot e Odogu) e Juve (Openda e Zhegrova), ma anche Belotti-Cagliari, Akanji-Inter, Hojlund-Napoli, Zaniolo-Udinese e, in serata, anche il colpaccio Vardy della Cremonese. Ecco tutti i colpi dell’estate. 

Calciomercato, tutti i colpi delle squadre di Serie A

ATALANTA

Acquisti: K.Sulemana (a, Southampton), Ahanor (d, Genoa), Sportiello (p, Milan), Zalewski (c, Inter), Krstovic (a, Lecce), Musah (c, Milan);
Cessioni: Rui Patricio (p, Al-Ain), Ruggeri (d, Atlético Madrid), Soppy (d, Losanna), Cuadrado (c, Pisa), Retegui (a, Al-Qadsiah), I.Sulemana (c, Bologna);

BOLOGNA

Acquisti: Gillier (p, Universidad Católica), Vitik (d, Spartak Mosca), Immobile (a, Besiktas), Bernardeschi (a, Toronto), Heggem (d, West Bromwich), Zortea (d, Cagliari), Rowe (a, Olympique Marsiglia), I.Sulemana (c, Atalanta);
Cessioni: Calabria (d, Panathinaikos), Bagnolini (p, Gubbio), Beukema (d, Napoli), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (d, Auxerre), Aebischer (c, Pisa), Erlic (d, Midtjylland), Posch (d, Como);

CAGLIARI

Acquisti: Borrelli (a, Brescia), Folorunsho (c, Fiorentina), Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), Seb.Esposito (a, Empoli), Juan Rodríguez (d, Peñarol), Belotti (a, Benfica), Zé Pedro (d, Porto);
Cessioni: Augello (d, Palermo), Viola (a, svincolato), Palomino (d, Talleres), Makoumbou (c, Samsunspor), Coman (a, Al Gharafa), Mutandwa (a, Ried), Marin (c, AEK Atene), Prelec (a, Oxford United), Sherri (p, Frosinone), Zortea (d, Bologna), Piccoli (a, Fiorentina);

 

COMO

Acquisti: Baturina (c, Dinamo Zagabria), Jesus Rodriguez (a, Betis), Addai (a, AZ Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Ramon (d, Real Madrid), Morata (a, Galatasaray), Cavlina (p, Dinamo Zagabria), Diego Carlos (d, Fenerbahce), Posch (d, Bologna);
Cessioni: Strefezza (c, Olympiacos), Fadera (a, Sassuolo), Azon (a, Ipswich Town), Cutrone (a, Parma), Engelhardt (c, Borussia Mönchengladbach), Gabrielloni (a, Juve Stabia), Fellipe Jack (d, Spezia), Ikoné (a, Paris FC), Alli (c, svincolato);

Cremonese

Acquisti: Floriani Mussolini (d, Juve Stabia), Nava (p, Milan Futuro), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Palermo), Grassi (c, Empoli), Baschirotto (d, Lecce), F. Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, Empoli), Payero (c, Udinese), Sanabria (a, Torino), Moumbagna (a, Olympique Marsiglia), Faye (Rennes), Sarmiento (a, Burnley), Vardy (a, Leicester);
Cessioni: Fulignati (p, Empoli), Quagliata (c, Deportivo La Coruña), Majer (c, Mantova), Ravanelli (d, Monza), Nasti (a, Empoli), Castagnetti (c, Cesena), Tommasi (p, Verona);

FIORENTINA

Acquisti: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, Fenerbahce), Lezzerini (p, Brescia), Sohm (c, Parma), Piccoli (a, Cagliari), Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Lamptey (d, Brighton);
Cessioni: Folorunsho (c, Cagliari), Christensen (p, Sturm Graz), P. Terracciano (p, Milan), Zaniolo (a, Udinese), L.Beltrán (a, Valencia);

GENOA

Acquisti: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Southampton), V.Carboni (a, Inter), Ostigard (d, Rennes), L.Colombo (a, Empoli), Zanoli (d, Udinese);
Cessioni: Matturro (d, Levante), Ahanor (c, Atalanta), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan);

INTER

Acquisti: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Bonny (a, Parma), Andy Diouf (c, Lens), Akanji (d, Manchester City);
Cessioni: J.Correa (a, Botafogo), Arnautovic (a, Stella Rossa), V.Carboni (a, Genoa), Seb.Esposito (Cagliari), Zalewski (c, Atalanta), Asllani (c, Torino), Taremi (a, Olympiacos), Pavard (d, Olympique Marsiglia);

JUVENTUS

Acquisti: David (a, Lille), João Mário (d, Porto), Zhegrova (a, Lille), Openda (a, Lipsia);
Cessioni: Renato Veiga (d, Chelsea), Alberto Costa (d, Porto), Mbangula (a, Werder Brema), T.Weah (c, Marsiglia), Douglas Luiz (c, Nottingham Forest), Savona (Nottingham Forest), Nico González (a, Atlético Madrid);

LAZIO

Acquisti: mercato in entrato bloccato;
Cessioni: Tchaouna (a, Burnley);

LECCE

Acquisti: Kouassi (d, Laval), Camarda (a, Milan), Perez (d, Curico Unido), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Milan), Sala (c, Cordoba), Siebert (d, Lecce), Stulic (a, Charleroi);
Cessioni: Baschirotto (d, Cremonese), Burnete (a, Juve Stabia), Krstovic (a, Atalanta), Oudin (c, Catanzaro);

MILAN

Acquisti: Ricci (c, Torino), Modric (c, Real Madrid), P.Terracciano (p, Fiorentina), Estupiñán (d, Brighton), Jashari (c, Bruges), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys), Nkunku (Chelsea), Rabiot (c, Marsiglia), Odogu (d, Wolsfburg);
Cessioni: Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, AEK), Walker (d, Burnley), Sottil (a, Lecce), João Félix (a, Al Nassr), Theo Hernandez (d, Al-Hilal), Abraham (a, Besiktas), Emerson Royal (d, Flamengo), Camarda (a, Lecce), F.Terracciano (d, Cremonese), Á.Jimenez (d, Bournemouth), Musah (c, Atalanta), Chukwueze (a, Fulham);

NAPOLI

Acquisti: De Bruyne (c, Manchester City), Marianucci (d, Empoli), Noa Lang (a, PSV Eindhoven), Lucca (a, Udinese), Beukema (d, Bologna), V.Milinkovic-Savic (p, Torino), Gutiérrez (d, Girona), Elmas (c, Torino), Hojlund (a, Manchester United);
Cessioni: R.Marin (d, Villarreal), Ngonge (a, Torino), G.Simeone (a, Torino), Raspadori (a, Atlético Madrid), Hasa (c, Carrarese);

PARMA

Acquisti: Ordoñez (c, Vélez Sarsfield), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo), Troilo (d, Belgrano), Oristanio (c, Venezia), Cutrone (a, Como);
Cessioni: Bonny (a, Inter), Man (a, PSV), Sohm (c, Fiorentina), Leoni (d, Liverpool), D.Camara (c, Gaziantep), Vogliacco (d, PAOK Salonicco);

PisA

Acquisti: Lusuardi (d, Frosinone), Vural (d, Frosinone), Akinsanmiro (c, Sampdoria), Scuffet (p, Napoli), Denoon (d, Zurigo), Meister (a, Rennes), Cuadrado (c, Atalanta), Aebischer (c, Bologna), Nzola (a, Lens), Stengs (a, Feyenoord), Lorran (a, Flamengo);
Cessioni: Sussi (d, Pianese), Lind (a, Nordsjaelland), Loria (p, Spezia), Durmush (a, Ternana), Arena (c, Carrarese), Rus (d, svincolato);

Sassuolo

Acquisti: Walukiewicz (d, Torino), Fadera (a, Como), I. Koné (c, Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Cande (d, Venezia), Muric (p, Ipswich Town), Cheddira (a, Espanyol), Matic (c, Lione), W.Coulibaly (d, Leicester);
Cessioni: Obiang (c, Monza), Toljan (d, Levante), Missori (d, Avellino), Ghion (c, Empoli);

ROMA

Acquisti: Zelezny (p, Juventus), Ferguson (a, Brighton), El Aynaoui (c, Lens), Wesley (d, Flamengo), Ghilardi (d, Verona), Bailey (a, Aston Villa), Ziolkowski (d, Roma), Tsimikas (d, Liverpool);
Cessioni: Saelemaekers (c, Milan), Abdulhamid (d, Lens), L.Paredes (c, Boca Juniors), Shomurodov (a, Basaksehir), Salah-Eddine (d, PSV);

TORINO

Acquisti: Anjorin (c, Empoli), Ismajli (d, Empoli), Ngonge (a, Napoli), Israel (p, Sporting), Aboukhlal (c, Toulouse), G.Simeone (a, Napoli), Asllani (c, Inter), Nkounkou (d, Eintracht Francoforte), Álex Pérez (d, Betis Deportivo);
Cessioni: Ricci (c, Milan), Walukiewicz (d, Sassuolo), Milinkovic-Savic (p, Napoli), A. Donnarumma (p, Salernitana), Sanabria (a, Cremonese), Elmas (c, Napoli);

UDINESE

Acquisti: Bertola (d, Spezia), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli), Miller (c, Motherwell), Zanoli (d, Genoa), Zaniolo (a, Fiorentina), I.Gueye (a, Metz);
Cessioni: Bijol (d, Leeds United), Lucca (a, Napoli), Giannetti (d, Antalyaspor), Thauvin (a, Lens), Payero (c, Cremonese), Alexis Sánchez (a, Siviglia);

VERONA

Acquisti: Giovane (a, Corinthians), Ebosse (d, Jagiellonia), Yellu (c, Getafe), Unai Nunez (d, Athletic Bilbao), Belghali (d, KV Mechelen), Victor Nelsson (d, Galatasaray), Bella-Kotchap (d, Southampton), Orban (a, Hoffenheim), Al-Mustrati (c, Besiktas), Tommasi (p, Cremonese);
Cessioni: Coppola (d, Brighton), Duda (c, Al-Ettifaq), Ghilardi (d, Roma), Tchatchoua (d, Wolverhampton), Livramento (a, Casa Pia), Lambourde (a, Reggiana).

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE