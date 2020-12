Calciomercato, un canterano del Barcellona nel mirino del Milan

A gennaio i rossoneri potrebbero rinforzare anche la mediana considerando i problemi fisici di Bennacer e l’inadattabilità tattica di Krunic

Nel mercato di riparazione il Milan si muoverà anche per rinforzare la mediana. Krunic potrebbe partire considerando anche che l’ex Empoli non è al centro del progetto tecnico di mister Pioli. Secondo quanto riferito da PianetaMilan, Paolo Maldini sta seguendo un canterano del Barcellona: Riqui Puig. Lo spagnolo è centrocampista classe 1999 in possesso di elevate qualità tecniche ma che in questa stagione ha giocato appena 4 volte. Puig non ha un buon rapporto con l’allenatore blaugrana Ronald Koeman e questo è un altro motivo per cui il Barcellona non farà pressione per la cessione. Per il portale rossonero l’arrivo di Puig a Milano potrebbe concretizzarsi con il Barcellona che avrebbe un diritto di riacquisto sul calciatore. L’idea dei rossoneri è quella di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.