Calciomercato, Wijnaldum e Depay si allontanano dall’Italia

I due olandesi sono nel mirino di Inter e Juventus ma entrambi potrebbero non giocare in Italia. Il Barcellona ad un passo dal doppio colpo

Georginio Wijnaldum e Memphis Depay sono due profili che farebbero comodo a qualsiasi club. Ancor di più se si considera che entrambi sono in scadenza di contratto e che possono quindi liberarsi a parametro zero. Wijnaldum, dopo ben 5 stagioni, lascerà il Liverpool. Con la maglia dei Reds ha vinto una Premier League, una Champions League, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea. Un palmares niente male considerando che il centrocampista ha indossato la maglia del Liverpool in 226 occasioni e messo a segno 22 gol e 16 assist. Anche l’attaccante del Lione è ormai prossimo a salutare la Francia. Depay sogna di fare il grande salto nella sua carriera e punta a vincere qualche trofeo. Con l’OL ha collezionato 169 presenze e messo a referto 69 gol e 52 assist. Vuoto, invece, il suo palmares visto che con la squadra allenata a Rudi Garcia non ha vinto praticamente nulla.

Calciomercato, il Barcellona beffa Inter e Juventus

I due giocatori sono finiti nel mirino anche di squadre italiane. Per Wijnaldum c’è sempre stato il gradimento dell’Inter; si parlava adirittura di accordo già preso l’estate scorsa per farlo arrivare a Milano a parametro zero. Depay, invece, almeno inizialmente era finito nei radar della Roma ma i giallorossi hanno mollato la presa per l’impossibilità di accontentare le pretese econmiche del calciatore. La Juventus si è inserita più avanti e non ha mai nascosto il gradimento per il giocatore olandese. I bianconeri possono soddisfare l’ingaggio richiesto e prenderlo a costo zero sarebbe un grande colpo per rinforzare un reparto in difficoltà. Però, stando a quanto riferito da Sport, i due calciatori potrebbero firmare per il Barcellona. Il quotidiano spagnolo ha sottolineato l’importanza di Ronald Koeman, allenatore del Barça. L’allenatore olandese conosce bene i due profili e sta spingendo per concludere le trattative. Si sta attendendo solamente l’ok da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione e salvo clamorosi ribaltoni Wijnaldum e Depay diventeranno i nuovi rinforzi del Barcellona.