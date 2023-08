Calciomercato, Zielinski a un passo all’Arabia Saudita | Offerta shock per l’ex Empoli

Dopo la cessione di Kim Min-jae, il Napoli si appresta a perdere un altro calciatore della scacchiera di Garcia e che la scorsa stagione ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti. Si tratta di Piotr Zielinski, che è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Al Ahli.

Calciomercato, pronti 15 milioni per Zielinski

Questo è quanto riportato da il Corriere del Mezzogiorno, con il club saudita che è pronto a chiudere l’operazione con De Laurentiis: 23 milioni agli azzurri un triennale da 15 milioni di euro al calciatore polacco ex Empoli. Il Napoli sta già lavorando al sostituto: tre i nomi in ballo per la formazione di Garcia.