Milan e Calhanoglu, è previsto per domani l'incontro decisivo tra le parti per il rinnovo del centrocampista turco.

Calhanoglu e il difficile rinnovo con il Milan

Il centravanti del Milan, Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il club il 30 giugno del 2021, rimane uno degli obiettivi più ambiti di molte squadre europee. Il turco è importante per l’organico rossonero e la società si muove per tenerlo fermo a Milanello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti si incontreranno domani per trovare l’accordo giusto sul rinnovo.

Maldini e Massara, domani, attendono Stipic

Domani, mercoledì 24 febbraio, è previsto un incontro tra le due parti. Maldini e Massara si confronteranno con l’agente dell’ex giocatore del Leverkusen, per provare a chiudere sul rinnovo. Non sarà il primo incontro, i dirigenti rossoneri hanno tentato già diverse volte di concludere l’affare, senza mai riuscirci. Il problema è la richiesta dell’agente, il quale, per il suo assistito, ha chiesto 6 milioni a stagione, al momento il Milan non è riuscito ad andare oltre i 4,5 milioni. Questo ha rallentato ulteriormente la velocità del rinnovo che si spera possa concludersi nel prossimo incontro. Il giocatore ha però dichiarato più volte di voler rimanere al Milan, quindi il suo agente proverà a cercare l’intesa giusta con il club e si spera di assistere alla fumata bianca quanto prima.

I numeri di Calhanoglu

Calhanoglu è un centrocampista offensivo di AC Milan. Il numero di maglia è 10. Hakan Calhanoglu è nato in Turkey e ha 27 anni. La sua altezza è 178 cm ed il suo peso è 76 kg.

Nella Italian Serie A stagione 2020/21, Hakan Calhanoglu ha giocato 17 partite (più 3 come riserva). Hanno effettuato 13 tiri in porta su un totale di 32 tiri e hanno segnato 1 goal (2,50 xG). Hakan Calhanoglu in media esegue 43 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 84% e effettua 8 assist. Hakan Calhanoglu ha ricevuto 2 gialli cartellini e 0 rossi cartellini.

Nella UEFA Europa League stagione 2020, Hakan Calhanoglu giocato 2 partite (più 2 come riserva). Hanno effettuato 1 tiro in porta su un totale di 3 tiri e segnato 1 goal (0,21 xG). Hakan Calhanoglu ha eseguito una media 25 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 83% e ha effettuato 0 assist. Hakan Calhanoglu ricevuto 0 gialli cartellini e 0 rossi cartellini.