Camarda in prestito al Monza

Il giovanissimo attaccante classe 2008 Camarda ha la sua chance, il promettente rossonero dal Milan al Monza, un prestito secco per diventare grande. L’attaccante alla corte di Adriano Galliani, ex ad del Milan pronto a far maturare il giovanissimo attaccante che a fine stagione tornerà a Milano.