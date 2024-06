Camarda in questi minuti sta firmando il primo contratto col Milan | Sarà rossonero fino al 2027

Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il suo primo contratto da professionista.

Francesco Camarda è a Casa Milan per firmare il primo contratto professionistico della sua carriera. Dopo mesi di trattative, il Milan ed il suo entourage hanno trovato la quadra, col giocatore che in questi minuti metterà nero su bianco il suo primo contratto professionistico che avrà durata triennale, quindi sarà valido fino al 2027. Una trattativa lunga e complessa, visto che le potenzialità ed i gol del gioiellino rossonero avevano attratto gli interessi di diversi top club europei, su tutti il Borussia Dortmund.

Camarda è appena arrivato a Casa Milan per firmare il suo primo contratto da professionista

La volontà del Milan di blindarlo ha invece avuto la meglio, col giocatore classe 2008 che sarà immediatamente aggregato all’Under 23 di Daniele Bonera. Il giocatore, che guadagnerà poco meno di 1 milione di euro a stagione, è arrivato in questi minuti a Casa Milan in compagnia della famiglia e degli agenti Riso e Mecacci, pronto per una giornata da ricordare. Nelle prossime ore, poi, è attesa anche l’ufficialità.