La vittoria all’esordio in stagione della Juventus è stata macchiata da un brutto gesto di Cambiaso. Al minuto 83′ con il risultato di 1 a 0, il giocatore bianconero, entrando a contrasto con Lovik, con cui da qualche minuto si stava intrecciando in contrasti e scontri anche duri, reagisce all’ennesimo contatto sbracciando dopo il fallo del giocatore del Parma. La mano dell’esterno italiano della Juventus finisce sul volto di quello del Parma. E’ rosso diretto.

Juventus, le scuse di Cambiaso che salterà due giornate

Il rosso diretto per condotta violenta di Cambiaso costerà caro alla Juve. Il giocatore salterà qualche gara. In attesa della sentenza del giudice sportivo, Cesari analizza l’episodio. Graziano Cesari analizza l’episodio a Pressing: “Grande ingenuità, calcio e manata al volto dell’avversario. Per il fallo di reazione il regolamento è chiaro: due giornate di squalifica“. Domenica la Juventus andrà sul campo del Genoa mentre nel turno successivo di campionato, dopo la sosta per le Nazionali, allo Stadium arriverà l’Inter: a meno di sconti, Cambiaso non ci sarà nel big match.

Intanto il giocatore, nella notte, si è subito scusato con tutti con un post su Instagram: “Non sono una persona violenta: nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile. Oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi. È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore. Forza Juve, fino alla fine”.