Caos tamponi Lazio, Pulcini non si è presentato alla Procura Federale

Nella giornata odierna Ivo Pulcini doveva essere ascoltato dalla procura federale sul caos tamponi. Il medico della Lazio non verrà sentito a causa di alcuni problemi di salute.

Secondo quanto riporta Radiosei, l’audizione è stata rinviata. Il legale della società, Gian Michele Gentile, ha chiesto e ottenuto il rinvio a data da destinarsi alla Procura Federale perché impossibilitato ad accompagnare il proprio assistito. Entro stasera dovrebbe essere stabilito il nuovo giorno per l’audizione, che potrebbe essere in programma tra giovedì e venerdì. Va ricordato che il medico non è indagato: verrà ascoltato per cercare di fare lume sulla questione Immobile, Strakosha e Leiva, i tre tamponi dubbi delle ultime settimane.