Capello: “Il recupero di Theo sarebbe fondamentale per Fonseca. Dybala? I giocatori bravi vanno tenuti sempre”

L'ex allenatore spiega quanto è importante non sbagliare questa partita per il Milan

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare di Milan-Roma e delle tematiche che tengono banco all’interno dei due spogliatoi.

Le parole di Capello

Che partita sarà Milan-Roma?

“Intanto non sarà una partita semplice per entrambe le squadre. Il Milan deve vincere per rimanere agganciato alla zona Champions e un risultato diverso sarebbe faticoso da digerire. Certo, avere Pulisic sarebbe stato diverso… La Roma invece sembra che si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora che Dybala sta alzando i giri”.

Dybala stava per lasciare la Roma in estate e non sembra far parte dei piani futuri della Roma. Lei cosa ne pensa?

“Io i giocatori bravi li tengo sempre. Se discutiamo Dybala possiamo discutere chiunque. Ha qualche problemino fisico, questo si sa, ma quando sta bene e va in campo fa quasi sempre la differenza”.

Contro i giallorossi Fonseca potrebbe decidere di tenere in panchina nuovamente Theo Hernandez per dare spazio a Jimenez.

“Io vedrei bene Hernandez e lo spagnolo insieme: due giocatori che si scambiano tra di loro, che sovrappongono, cambiandosi magari anche di posizione quando si difende. Ma io credo che sia fondamentale soprattutto il recupero di Theo: la sua forza, la sua personalità e la sua qualità sono importanti”.

Quale momento stanno vivendo i due allenatori?

“Ranieri avrà tempo fino alla fine per lavorare e dare dignità alla squadra, cosa che peraltro sta già facendo molto bene, con grande voglia. Claudio mi sembra molto determinato. Fonseca invece deve portare il Milan almeno nelle 4 di Champions, sperando che alla fine possano essere anche 5. È un impegno gravoso, certo, ma il Milan è un club che richiede sforzi importanti”.