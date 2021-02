Lazio-Bayern Monaco 1-4, risultato umiliante?

La Lazio, nei suoi ottavi di finale storici, perde all’Olimpico contro un Bayern Monaco che non fa sconti a nessuno. Tanti gli errori commessi dalla formazione di Inzaghi, soprattutto in difesa. Il passaggio ai quarti resta un miraggio dopo il 4-1 preso in casa. Fabio Capello, ex allenatore della Roma, analizza e commenta la sconfitta dei biancocelesti.

Capello: “Il calcio italiano è in difficoltà”

L’ex tecnico di Juve, Roma e Milan Fabio Capello, sulla sconfitta in Champions League della squadra allenata da Simone Inzaghi, dichiara: “La Lazio ha pagato le occasioni che non ha sfruttato all’inizio. Non parliamo poi degli errori difensivi: la qualità e la determinazione dei tedeschi la conosciamo, ma mi ha impressionato il fatto che quando la difesa biancoceleste era pressata dava la palla a Reina e lui, bravissimo di solito a giocare con i piedi, non è riuscito mai a farlo con tranquillità. Il pressing del Bayern è bello da vedere, quindi magari qualche volta conveniva lanciare la palla lunga. Tra tutte le partite del Bayern che ho visto, nessuna formazione è andata in difficoltà come la Lazio stasera. È il calcio italiano che è in difficoltà? Questa partita mi fa riflettere”.

Risultati, gol e marcatori delle gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma tra martedì 16 e mercoledì 17 febbraio

Risultati ottavi Champions League:



Barcellona-Paris Saint Germain 1-4 (27′ rig. Messi, 32′ 63′ 85′ Mbappé, 70′ Kean)

Lipsia-Liverpool 0-2 (53′ Salah, 58′ Mane)

Porto-Juventus 2-1 (2′ Taremi, 46′ Marega, 83′ Chiesa)

Siviglia-Borussia Dortmund 2-3 (8′ Suso, 19′ Dahoud, 27′ 44′ Haaland, 84′ de Jong)

Ultima tranche di partite per chiudere il discorso degli ottavi di Champions League. A completare il quadro dopo le sfide di ieri sera, saranno Atalanta-Real Madrid e Borussia Monchengladbach-Manchester City, entrambe in programma quest’oggi alle ore 21.00. I bergamaschi sono l’ultima squadra italiana a scendere in campo dopo la Juventus (sconfitta dal Porto 2-1) e la Lazio, scardinata dal Bayern per 4-1.