Capello sull’Inter: “Ha ventidue titolari, deve stare tra le prime otto in Champions League”

Nel suo intervento ai microfoni del Corriere della Sera Fabio Capello, ha commentato così la nuova Champions League: “Il Real Madrid resta la favorita. Mbappé, con le qualità che ha, sarà svelto a inserirsi nel sistema di gioco. Poi Ancelotti è troppo intelligente e gli farà scaricare certe responsabilità. L’assenza di un metronomo come Kroos, l’infortunio di Camavinga, l’assenza attuale di Bellingham, qualche problemino potrebbero comunque darlo”.

Capello: “Il Manchester City difficile da battere, l’Inter deve puntare alle prime otto”

Il ciclo di Guardiola al City va verso il tramonto, per quanto dorato?

“Non so se per lui sarà davvero l’ultimo anno, ma i giocatori potrebbero voler fare qualcosa di incredibile proprio per questo. E li vedo molto aggressivi e compatti. Gente come Rodri o De Bruyne ha tanto orgoglio. E Haaland va come un pazzo. Non sarà semplice batterli”.

L’Inter deve puntare alle prime otto?

“Come fa a non puntarci? Ha ventidue titolari e sarebbe un’offesa per i giocatori non farlo”.