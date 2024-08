Valverde e Mbappè stendono l’Atalanta (2-0) | Supercoppa Europea al Real Madrid

Grazie alle reti di Mbappè e Valverde, il Real Madrid batte 2-0 l’Atalanta e conquista la sesta Supercoppa Europea. Non basta una buona prestazione della squadra di Gasperini, che ci ha provato per 50 minuti nonostante le tante assenze. Partita a metà per Mbappè che parte in sottotono anche se nella ripresa accende i motori e chiude la gara.

Real Madrid-Atalanta, il tabellino:

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo (dal 31′ st Modric), Mbappé,Vinícius Junior. A disposizione: Lunin, Gonzalez, Camavinga,, Arda Guler, Endrick, Lucas Vazquez, Vallejo, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Ramon. Allenatore: Carlo Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac (dal 25′ st Kolasinac); Zappacosta (dal 18′ st Godfrey), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere (dal 18′ st Retegui), Lookman. A disposizione: Rossi, Carnesecchi, Sulemana, Bakker, Cassa, Palestra, Comi, Tornaghi, Manzoni, Vavassori.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Reti: al 14′ st Valverde, al 22′ Mbappé

Ammonizioni; Ederson, Bellingham

Recupero: