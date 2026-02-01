Cercasi centravanti? No problem ci pensa Bremer. La Juventus domina il Parma in lungo e in largo (1-4)

Al Tardini la Juventus continua il suo ottimo momento di forma sia a livello di prestazioni che di risultati. I bianconeri partono fortissimo con due occasioni colossali nei primi 5 minuti entrambe con Conceiçao sul quale serve uno straordinario Corvi nella prima circostanza mentre nel secondo caso il portoghese colpisce la traversa. Al 15′ torna al gol su palla inattiva la Juventus e lo fa con uno stacco imperioso di Bremer. Gli uomini di Spalletti raddoppiano con McKennie che prima in un contrasto rischia il rosso, che dopo il check del Var non arriva, e poi segna in volèe sul cross dalla destra di Kalulu. Nella ripresa il Parma l’accorcia al 51′ con un autogol goffo di Cambiaso, uno dei pochi non ancora rivitalizzati da Spalletti. Passano tre minuti e Bremer trova la sua prima doppietta in bianconero spingendo in porta un pallone sulla linea. Al 64′ c’è gloria anche per David che chiude i conti sul punteggio di 1-4. Nel finale trova il gol Openda ma la rete è annullata dal Var per fuorigioco. Risultato che mette pressione a Roma e Milan che giocheranno rispettivamente domani e martedì contro Udinese e Bologna. Bianconeri a -2 dal Milan secondo e a -1 dal Napoli terzo. Parma fermo a quota 23, a +6 sulla Fiorentina terzultima.

Tabellino del match

Reti: 15′ 54′ Bremer, 37′ McKennie, 51′ aut. Cambiaso, 64′ David

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Del Prato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabè (74′ Estevez), Nicolussi Caviglia (65′ Sorensen), Keita; Oristanio (46′ Britschgi), Ondrejka (75′ Elphege); Pellegrino. All. Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (65′ Gatti), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao (65′ Kostic), McKennie (74′ Cabal), Yildiz (46′ Miretti); David (82′ Openda). All. Spalletti

Ammoniti: 17′ Conceiçao, 24′ Bremer, 26′ McKennie, 86′ Circati