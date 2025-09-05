Certi amori non finiscono…Adriano Galliani torna al Milan

Il mondo Milan si prepara a riabbracciare uno degli uomini più importanti della sua storia: Adriano Galliani è ormai in procinto di legarsi nuovamente ai colori rossoneri. Da mesi, ormai, si parlava di un possibile suo ruolo nella dirigenza rossonera dopo il cambio di proprietà del Monza (passato da Fininvest agli statunitensi della Beckett Layne Ventures) ma nelle ultime ore la notizia è tornata a circolare sul web.

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan

Nella mattinata di oggi, Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio, ha dichiarato che Galliani tornerà al Milan in qualità di “superconsulente” di RedBird, la proprietà del club meneghino e affiancherà Zlatan Ibrahimovic. Dopo aver portato la squadra brianzola in Serie A per la prima volta nella sua storia grazie allo storico sodalizio con Silvio Berlusconi, il “Condor” è pronto a offrire a riportare il club allenato da Massimiliano Allegri (i due avevano già vinto uno scudetto insieme, nella stagione 2010/2011) nelle alte sfere del calcio italiano.