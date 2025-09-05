Ismael Bennacer lascia i rossoneri a mercato chiuso in Italia per trasferirsi in Croazia. Il giocatore del Milan è risultato fuori dal progetto di Max Allegri e Igli Tare ha provato a piazzarlo sul mercato, dove ha trovato disponibile la Dinamo Zagabria.

Milan, nuovo futuro in Croazia per Bennacer

Igli Tare in breve tempo ha raggiunto l’intesa con il club croato per fare partire, con la formula del prestito con diritto di riscatto, il centrocampista algerino. La notizia si è appresa grazie al club croato che ne ha dato l’annuncio sui propri canali social. Si attendono le visite e poi la firma sul contratto per definire la chiusura della trattativa.

L’algerino ha rispedito al mittente per tutta l’estate le proposte provenienti dall’Arabia Saudita, dall’Italia e dalla Turchia, alla fine il centrocampista ha risposto alla chiamata di un suo estimatore di vecchia data. Zvonimir Boban, che da dirigente rossonero scommise su di lui insieme a Paolo Maldini, lo riavrà nella sua nuova avventura alla Dinamo Zagabria, di cui “Zorro” è presidente. L’algerino è già reduce da una stagione in prestito al Marsiglia. Bennacer era stato acquistato dal Milan nel 2019, con i rossoneri ha disputato 137 presenze in tutte le competizioni risultando uno dei protagonisti incisivi per la vittoria dell’ultimo scudetto. Ai croati andrà in prestito con diritto di riscatto e un ingaggio da 4 milioni di euro.