Cessione Inter, la verità sulla trattativa con Pif

Poco prima del derby d’Italia Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al mercato di gennaio ma in particolar modo su quello che è il futuro dell’Inter.

Non ci sarà il fondo arabo PIF, la famiglia Zhang resta al timone del club meneghino, a tal proposito le parole del ds nerazzurro ai microfoni di ‘Dazn’: “Non sono azionista, ma in questi giorni ho parlato col presidente e ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza all’ Inter, non ci sono elementi concreti per quanto riguarda il fondo PIF, ed io mi limito alla gestione e cerco di farlo nel miglior modo possibile”.

In aggiunta una chiosa sulla finestra del mercato invernale: “In estate abbiamo dovuto cedere dei giocatori, degli asset in termini economici importanti, ma poi abbiamo lavorato di fantasia e creatività. Vedremo se a gennaio si presenteranno delle occasioni”.

Queste quindi le parole del dirigente sportivo nativo di Varese, che mantiene la solita cautela senza però chiudere le porte a possibili operazioni in entrata; a tal proposito si registrano gli interessi per Raspadori e Lucca, che sarebbero però legati ad una eventuale partenza (Sanc mihez in pole) prima di poter essere concretizzati.