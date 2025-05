Torino-Roma, le ultimissime sulle formazioni

Roma allo Stadio Grande Torino per la Champions League. Difesa con Celik, Mancini e Ndicka. In mezzo al campo Cristante con Koné e Paredes, supportati da Saelemaekers e Angeliño sulle corsie laterali. In avanti Soulé accanto a Shomurodov.

Torino-Roma, le probabili formazioni:

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri.