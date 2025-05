Lazio-Lecce, le ultimissime sulle formazioni

Ultima di campionato, una sfida che potrebbe valere un’intera stagione sia per Lazio che per il Lecce. Possibile titolarità per Karlsson nei salentini, ai lati di Krstovic con N’Dri. Attacco biancoceleste a Castellanos, coadiuvato da Isaksen, Dia e Zaccagni sulla trequarti.

Lazio-Lecce, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Helgason; N’Dri, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo.