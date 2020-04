Champions League ed Europa League, le date

Uefa, ecco quando ripartono Champions ed Europa League – Ormai ci siamo, iniziano a delinearsi le date per la ripartenza di campionati e coppe europee. A tal proposito, la Uefa sembra aver deciso le date per la ripartenza di Champions League ed Europa League, si giocherà tutto ad agosto. Di seguito le ipotesi come riportate da mediaset:

CHAMPIONS LEAGUE – I giorni indicati per la ripartenza, quindi per disputare il ritorno degli ottavi di finale (impegnate Juve e Napoli), sono il 7 e l’8 agosto e poi le squadre qualificate ai quarti (tra cui l’Atalanta) dovranno affrontare un vero e proprio tour de force con partite ogni tre giorni fino ad arrivare alla finale, prevista per il 29 allo stadio Ataturk di Istanbul. I quarti di andata dovrebbero giocarsi l’11 o 12 agosto, con le gare di ritorno previste per il 14 o 15, mentre le semifinali dovrebbero essere disputate tra 18-19 (andata) e 21-22 agosto.

EUROPA LEAGUE – Ripartenza fissata per il 2 o 3 agosto con le sfide di andata degli ottavi di finale, che vedranno impegnate anche Inter e Roma, e i ritorni programmati per il 6. I quarti invece sarebbero previsti il 10 (andata) e il 13 agosto, mentre 17 e 20 dovrebbero essere le datre delle semifinali e la finale si dovrebbe giocare il 27 all’Arena di Danzica, in Polonia.