Juventus-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il big match della 16esima giornata di Serie A Tim si gioca questa sera allo Stadium. Alle 20:45, a Torino, andrà in scena Juventus-Roma, gara guidata dall’arbitro Sozza.

Juventus-Roma, probabili formazioni

La Juventus con i suoi alti e bassi sembra aver ritrovato un po’ di identità con l’arrivo di Luciano Spalletti. I bianconeri sono al quinto posto con 26 punti e arrivano dalla splendida vittoria in trasferta a Bologna. Contro la Roma il grande assente è Vlahovic, infortunato. Al posto del serbo può giocare titolare Openda invece di David sostenuto da Yildiz e Conceicao. In difesa gioca Bremer. Kelly avanti su Cabal per giocare al posto di Koopmeiners squalificato. Kostic ballottaggio con Cambiaso.

La Roma quest’anno è incontenibile, anche se con la grandi fa un po’ fatica a vincere. Contro la Juve sarà un nuovo esame. I giallorossi arrivano dalla vittoria contro il Como, una delle squadre più insidiose del campionato. La formazione di Gasperini è al quarto posto con 30 punti raccolti in 15 gare.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.

Dove vedere Juventus-Roma

La partita fra Juventus e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. I clienti Sky potranno vedere il match di Torino sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Le opzioni in streaming SkyGo e Now.