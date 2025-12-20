All’Olimpico di Roma è appena terminata la partita Lazio-Cremonese. La sfida, arbitrata da Pairetto, è terminata con il risultato di 0-0. La formazione di Maurizio Sarri non è riuscita ad approfittare della Cremonese sul proprio campo per portarsi avanti di tre punti in classifica. Le Tigri, bravi a strappare un punto prezioso a Roma. La classifica, in attesa di altri risultati, resta invariata: Lazio ottava con 23 punti, Cremonese 11esima con 21 punti.

Lazio-Cremonese, il tabellino

Il primo tempo è stato molto lento e del tutto sterile, con le due squadre che fino alla fine non si sono mai rese pericolose e zero occasioni da gol. La Lazio ha vinto il possesso palla sui lombardi, ma senza mai essere concreta sotto porta. Al termine della prima frazione di gioco le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

Il secondo tempo meno entusiasmante del primo, le due squadre provano a creare occasioni, ma nulla di fatto da entrambe le parti. Al triplice fischio finale, il match finisce 0-0.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (82′, Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (65′, Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (65′, Noslin). Allenatore: Sarri

Cremonese (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (70′, Ceccherini); Barbieri (88′, Floriani), Grassi (69′, Vandeputte), Bondo, Pezzella; Vardy, Bonazzoli (76′, Sanabria), Johnsen (76′, Zerbin). Allenatore: Nicola

Reti: 0-0

Ammoniti: 38′, Pedro (L); 43′, Grassi (C); 68′, Barbieri (C); 77, Romagnoli (L); 80′, Gouendouzi (L); 81′, Pezzella (C); 90’+2′, Gila.

Espulsi: 90’+4′ Ceccherini (C)