Lazio-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 16esima giornata di Serie A Tim si apre con l’anticipo Lazio-Cremonese. La sfida andrà in scena all’Olimpico di Roma oggi, 20 dicembre 2025, ore 18, arbitrata da Pairetto.

Lazio-Cremonese, probabili formazioni

La Lazio arriva dalla bellissima vittoria in trasferta contro il Parma. La formazione di Sarri, nonostante le infinite difficoltà, è riuscita ad ottenere grandi risultati in queste prime 15 giornate di campionato: 6 vittorie e 4 pareggi, per un totale di 22 punti e ottava posizione in classifica. Maurizio Sarri non avrà a disposizione Basic e Zaccagni entrambi espulsi nella vittoria di Parma. Assente anche Isaksen infortunato così come Rovella, e Dia e Dele-Bashiru in Coppa d’Africa. Scelte dunque obbligate.

La Cremonese ha iniziato il campionato con il piede sull’acceleratore, battendo il Milan; poi i Lombardi hanno continuato bene. Reduci dalla sconfitta contro il Torino, gli uomini di Nicola cercano riscatto. In classifica sono all’undicesimo posto con 20 punti raccolti, non male per il ritorno in A. Contro la Lazio le scelte di Nicola non saranno diverse da solito: coppia d’attacco composta da Vardy e Bonazzoli. In mezzo al campo Bondo, sulla fascia Barbieri favorito su Floriani Mussolini, in difesa Baschirotto.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All.: Sarri

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. All.: Nicola

Dove vedere Lazio-Cremonese

La partita Lazio-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita si potrà seguire anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.