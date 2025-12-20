Serie B: i risultati della 17^ giornata. Il venezia vince a Modena, Frosinone ancora in testa

Si sono giocate questo pomeriggio 5 gare relative alla 17^ giornata del campionato di Serie B, con il Frosinone che ha battuto grazie alle reti di Bracaglia e Ghedjemis lo Spezia e si trova ancora solitario in vetta alla classifica. Il Venezia sbanca il Braglia di Modena con le reti di Yeboah e Casas e si porta momentaneamente al terzo posto in classifica, mentre il Modena resta a 29 punti. Nelle altre gare finisce 1-1 tra Cesena e Juve Stabia, il Monza travolge la Carrarese 4-1, infine termina 1-1 Padova-Sampdoria con un super gol dell’eterno Coda.

I risultati

Bari-Catanzaro 1-2

30’pt Pontisso (C), 4’st Matias Antonini (C), 48’st rig. Bellomo (B)

Cesena–Juve Stabia 1-1

29’pt Bellich (J), 42’pt Bastoni (C)

Frosinone–Spezia 2-1

16’pt Bracaglia (F), 28’st Ghedjemis (F), 48’st Beruatto (S)

Modena–Venezia 1-2

38’pt Yeboah (V), 29’st Casas (V), 49’st Di Mariano (M)

Monza–Carrarese 4-1

9’pt e 10’st Birindelli (M), 44’pt Delli Carri (M), 29’st Di Stefano (C), 40’st Petagna (M)

Padova–Sampdoria 1-1

19’pt Coda (S), 20’st Fusi (P)

Avellino–Palermo 2-2

Pescara–Reggiana (20/12, ore 19:30)

Virtus Entella–Südtirol (21/12, ore 15:00)

Mantova–Empoli (21/12, ore 17:15)