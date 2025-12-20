Juventus-Roma 2-1 Conceicao e Openda decidono il match

La Juventus batte la Roma e si rilancia in classifica

La Juventus dopo la vittoria convincente di Bologna batte la Roma e si rilancia in classifica, adesso il distacco dalla squadra di Gasperini è di una sola lunghezza. Spalletti indovina la partita ed i titolari, e se nella prima parte di gara la Roma controlla, nella parte finale la Juventus passa in vantaggio con un bel diagonale di Conceicao in area che batte Svilar. Nella ripresa Spalletti vuole ancora maggior pressione e dopo due chance fallite arriva il raddoppio, traversone di Zhegrova che Mckennie devia in porta, Svilar respinge sui piedi dell’americano che serve ad Openda la più facile delle reti. La Roma sembra ferita, ma Baldanzi trova l’1-2, grazie ad un pallone rubato di Wesley. Yildiz potrebbe chiudere la partita ma servito da Locatelli coglie un clamoroso palo. Occasione finale per Ferguson al 93′ con un tiro dal limite, ma Di Gregorio controlla. Nel finale la squadra di Spalletti controlla il gioco e riesce a portare a casa una importantissima vittoria.

Da segnalare le uscite di Conceicao per lui problemi muscolari, ed anche quella di Bremer ma solo a scopo precauzionale.

Il tabellino

Juventus-Roma 2-1

JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (dal 16′ st Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli (C), Cambiaso (dal 44′ st Miretti); Conceicao (dal 16′ st Zhegrova), Yildiz (dal 44′ st Kostic); Openda (dal 37′ st David). Allenatore: Spalletti.

ROMA: Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante (C), Kone, Wesley; Soule (dal 10′ Ferguson), Pellegrini (dal 7′ st Bailey dal 28′ st El Shaarawy ); Dybala (dal 10′ st Baldanzi). Allenatore: Gasperini.

Reti: al 44′ pt Conceiçao, al 25′ st Openda, al 30′ st Baldanzi

Ammonizioni: Soulé, Koné, Cristante