Champions league: Stoccarda-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Stoccarda-Atalanta, la gara andrà in onda su Sky

La grande vittoria di Napoli non può di certo bastare a Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ora sogna in grande. L’allenatore si aspetta un’altra grande prestazione visto che mancano ancora i 3 punti in Europa.

Stoccarda-Atalanta, le probabili formazioni:

STOCCARDA (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. Allenatore: Hoeness.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.