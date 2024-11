Gasperini su Stoccarda-Atalanta: “Loro hanno impressionato già contro il Real. Un piacere rivedere Toure ma..”

Queste le parole a Sky di Gasperini alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda: “Ogni partita è diversa, lo Stoccarda ha fatto benissimo con la Juventus, ha impressionato e l’aveva già fatto prima con il Real Madrid. Sono una squadra di valore che merita la Champions”.

Gasperini: “Dovremo fare una gran partita”

Nei panni di Hoeness sarebbe preoccupato di affrontarvi?

“Nel calcio non c’è preoccupazione, ma rispetto degli avversari. Serve prepararsi al meglio con grande fiducia, noi come gli altri: giochiamo per punti importanti e tutti daranno il massimo”.

Lo Stoccarda ha battuto la Juventus a casa sua.

“Bel biglietto da visita, ma abbiamo visto anche a Madrid. In campionato non stanno brillando come la scorsa stagione, ma il valore della squadra è riconosciuto, sono una delle migliori in Bundesliga. Dovremo fare una gran partita”.

El Bilal Toure ha detto che non vede l’ora di affrontarvi.

“Giustificabile da parte sua. Vedo che sta bene, ha recuperato fisicamente. Lo scorso anno ha avuto difficoltà nei primi mesi, poi ha dato un contributo, ricordo qualche gol decisivo in campionato ed Europa League. Sarà un piacere rivederlo, speriamo non ci dia troppo fastidio”.

Lookman 14° al Pallone d’Oro. È d’accordo?

“La sua evoluzione è fantastica, lui ha fatto bene da subito. Ha cambiato compagni d’attacco, ma è cresciuto su un livello top, da primi giocatori in assoluto al mondo. Può vincere il Pallone d’Oro Africano, ma la cosa più importante è l’evoluzione sul piano del gioco e nella continuità delle sue prestazioni”.

Giocherete in maniera simile a Napoli?

“Apparentemente può essere una partita simile, ma sia noi che loro siamo due squadre duttili, che possono modificare anche a gara in corso. Dovremo essere capaci subito di leggere sul campo ciò che possono proporre”.