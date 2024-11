Chelsea-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Chelsea e Arsenal in vista del derby di Londra di domani. I Gunners devono tornare a vincere visto il periodo non brillantissimo, anche se contro la squadra di Maresca non sarà per niente facile.

Chelsea-Arsenal, le probabili formazioni:

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. All. Maresca.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Jorginho, Partey; Saka, Jesus, Martinelli. All. Arteta.