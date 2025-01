Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus

Un mercato di gennaio pronto ad infiammarsi, la Juventus attiva sul mercato in entrata ma il vero colpo potrebbe esser in uscita. Vlahovic potrebbe lasciare i bianconeri, Arsenal e Chelsea pensano al centravanti, trattativa non semplice visti i 12 milioni di ingaggio del calciatore. La panchina per ‘scelta tecnica’ contro il Milan può rappresentare un messaggio in chiave mercato, una situazione da tenere sotto controllo.