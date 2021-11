Chelsea-Juventus, le formazioni e dove vederla in tv | I dubbi di Allegri

Juve ospite del Chelsea, i dubbi di Allegri

La Juve affronta il temibile Chelsea, una sfida Champions dal grande fascino. Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi a Morata, in ballottaggio con Kean. Per il resto in campo dal 1′ Chiesa, a centrocampo McKennie, Bentancur, Locatelli e Rabiot.

Juventus-Chelsea

tv: Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport 1, Sky Calcio 252

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Werner.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.