Chi vincerà il campionato di Serie A?

Ogni anno, ad inizio stagione si pensa sempre alla sua fine. Un problema dei tifosi che vogliono sapere quale è la squadra che ha più probabilità di vincere il campionato!

La speranza è sempre l’ultima a morire, vero, ogni volta si spera di vedere il nome della propria squadra tra le favorite e se è così, si tratta di un motivo in più per crederci.

In questo post andiamo a vedere, insieme, chi sono le squadre favorite che possono portare a casa il prossimo campionato italiano di Serie A.

La favorita di sempre è la Juventus?

Negli ultimi anni le stime di chi sarà il vincitore della Serie A non sono cambiate ed i motivi riguardano sicuramente le prestazioni di una squadra in particolare: la Juventus.

La squadra che conta con le capacità di Cristiano Ronaldo e di altri talentuosi giocatori come Dybala, Rabiot, Chiellini, Arthur, Morata ma anche di grandi allenatori che si sono seduti ( e lo sono ancora) sulla panchina bianconera.

Quest’anno con Pirlo i siti di scommesse continuano a preferire la Juventus rendendo sotto alcuni aspetti noiose le scommesse calcio per la vincitrice della Serie A.

La Juve di Andrea Pirlo, nonostante l’avvio un poco incerto, continua ad essere la preferita della Serie A, con una quota 3 volte la posta. Sicuramente le statistiche degli ultimi anni, a favore della Juventus, fanno inclinare i principali esperti nella previsione di una nuova vittoria dei bianconeri, ma come sappiamo tutti… tutto può succedere.

Milano protagonista quest’anno?

Che Milano sia Rossonera o Nerazzurra in questo momento non ha molta importanza, si vedrà come sempre a fine anno. Però i bookmakers di una cosa sono certi, che le due squadre di Milano, Inter e Milan, saranno protagoniste con Zlatan Ibrahimovic, Rebic, Lautaro e Lukaku.

Da una parte vediamo Antonio Conte, che ricordiamo ha già vinto con la Juventus più scudetti, potrebbe guidare l’Inter alla vittoria con i gol di Lautaro e Lukaku.

Dall’altra vediamo Re Zlatan in grado di trascinare il Milan alla vittoria, partita dopo partita anche se in termini di statistiche e previsioni i rossoneri hanno qualche chance in meno secondo i book.

Il Sud in corsa scudetto?

Ogni anno al sud Italia, precisamente a Napoli, i tifosi sperano di poter tornare a vincere uno scudetto anche senza Diego Armando Maradona. Quest’anno in panchina Gennaro Gattuso, calabrese ed ex-Milanista, vuole dare il massimo per portare la felicità e il sorriso sulla faccia dei napoletani.

Il Napoli, secondo i book, ha buone chance di vincere, anche se meno dei campioni in carica. Riusciranno Insigne, Mertens, Lozano e il nuovo arrivato Osimhen in questa ardua impresa?

L’Atalanta e Roma vogliono partecipare alla corsa scudetto, ma c’è anche il Sassuolo

Se qualcosa hanno dimostrato i nerazzurri di Bergamo l’anno scorso è che non vogliono restare a guardare. Infatti l’Atalanta del Papu Gomez ci proverà, senza avere pietà.

C’è però anche la Roma che vuole dimostrare di essere sempre la Grande Roma e vuole dimostrarlo con Fonseca vincendo partita dopo partita, anche se l’inizio campionato non è stato proprio positivo con qualche errore a Verona che per ora costa ai giallorossi punti importanti.

Infine, in corsa troviamo il Sassuolo che ha fatto un inizio campionato unico e se riuscirà a tenere la pressione potrebbe essere (perché no?) il Leicester della Serie A.

E tu chi credi vincerà il prossimo campionato di Serie A?