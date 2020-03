Ciclismo, la nota dell’ASO sulle classiche in Francia

Ciclismo Aso Classiche Francia | “È molto difficile pianificare. La situazione cambia da un’ora all’altra”. Risponde così Christian Proudhomme, direttore dell’Aso, l’Amaury Sport Organisation la struttura che organizza il Tour de France e le altre classiche francesi, alla tv belga Rtbf. La risposta è frutto di una domanda diretta relativamente alle prospettive per le classiche di ciclismo in primavera. E’ quasi certo ormai che la Parigi-Roubaix salti, ma rischiano anche la Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. Su quest’ultima Proudhomme rileva che “è troppo presto per dare una risposta definitiva. Ma è un momento in cui non si vede bene come si possa correre ad aprile”. La Parigi-Roubaix è prevista per il 12 aprile, La Freccia Vallone per il 22 e la Liegi-Bastogne-Liegi il 26.

Gli appuntamenti già saltati

Ricordiamo che è già stato cancellato il Giro delle Fiandre, che Il Giro d’Italia numero 103 non partirà, come previsto, da Budapest sabato 9 maggio,. e che lo stop è già operativo per le gare programmate in Italia. Sono già saltate cosi la Tirreno-Adriatico, in programma tra l’11 e il 17 marzo, il Giro di Sicilia, previsto tra l’1 e il 4 aprile, e soprattutto la Milano-Sanremo, il primo grande appuntamento mondiale per le corse in linea, che era stata inserita in calendario sabato 21 marzo.