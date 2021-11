Martinelli è sicuro, Vincenzo Nibali sarà fondamentale per la riuscita della stagione del riscatto in casa Astana. Il diretto sportivo dei kazaki ha caldeggiato il ritorno del siciliano, tanto da convincere Vinokurov a far tornare lo squalo dello stretto nella squadra con cui ha vinto tutto.

Martinelli: “Nibali fondamentale. Ci aiuterà a vincere”

Martinelli sa che Nibali probabilmente non ha più la gamba che gli possa far vincere un grande giro, ma conosce benissimo la sua grande esperienza e classe e sa che può essere determinare per portare a casa corse importanti. “Sarà sicuramente un anno importante per lui e per noi. Non è più il Vincenzo che magari può puntare al Giro o al Tour, però sarà sempre un’arma importante che avremo noi. È un ragazzo che ha voglia di correre, si mette sempre a disposizione e ha una serie di corridori a cui può dare una mano. Per lui è un ritorno a casa, in famiglia, di una persona che a noi ha sempre voluto bene e noi altrettanto“

LEGGI ANCHE. “Nibali prepara il tris dei Grandi Giri”

LEGGI ANCHE: “Il ritorno a casa dello Squalo”