Ciclismo Vuelta Giro Tour de France: le nuove date

La Vuelta spagnola potrebbe trasferirsi ad ottobre ed essere messa in scena contemporaneamente al Giro d’Italia, dopo il rinvio del Tour de France che potrebbe ora tenersi a fine agosto e settembre, secondo El Pais. Secondo il quotidiano spagnolo gli organizzatori stavano esaminando un slot dal 3 al 25 ottobre, che potrebbe anche essere la nuova data per il Giro che è stato posticipato rispetto alle sue date originali di maggio a causa dell’epidemia di coronavirus. Martedì, i funzionari del Tour de France hanno dichiarato di non poter mantenere il programma previsto dal 27 giugno al 19 luglio, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha bandito le riunioni pubbliche nel paese fino a metà luglio a causa della pandemia.

Ciclismo Vuelta Giro Tour de France: le ipotesi in campo

Il giornale francese Le Dauphine ha poi affermato che il Tour stava ipotizzando uno slot dal 29 agosto al 20 settembre, il che avrebbe reso impossibile la Vuelta, come previsto tra il 14 agosto e il 6 settembre. Il Tour deve essere considerato prioritario perché è la gara più famosa del mondo, generando le maggiori entrate televisive e di sponsorizzazione per il ciclismo. Il Tour e la Vuelta sono entrambi gestiti dall’Amaury Sport Organisation ma l’ultima parola sulle nuove date è dell’ente ciclistico (Uci). “Adatteremo le date per la Vuelta a quelle previste per il Tour, ma sappiamo che saranno sempre provvisorie perché dipendono dalle decisioni dei governi e dalla lotta contro il coronavirus”, ha affermato El Pais citando una fonte della Vuelta. “Ma sarà sempre l’Uci a impostare il calendario”. Lo spostamento delle grandi corse influirà anche sull’evento vetrina dell’Uci, i mondiali di ciclismo su strada che al momento sono programmati per il 20-28 settembre in Svizzera.