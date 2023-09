Allo stadio Piercesare Tombolato il Cittadella ospita il Como per una partita che ci si aspetta essere emozionante e rivelatrice dell’attuale stato di forza delle due squadre. Il Cittadella di Gorini si presenta con il morale alto dopo la vittoria di prestigio in rimonta contro la Sampdoria al Ferraris. Invece, i ragazzi del coach Moreno Longo sono reduci dalla seconda vittoria consecutiva, maturata nel 2-1 casalingo contro la Ternana. Una sfida intrigante e di estrema importanza per le due contendenti, che hanno bisogno di continuità nei risultati per risalire l’attuale classifica di Serie B. Ritorna al fischietto Marco Di Bello dopo lo stop conseguente al grave arbitraggio di Juventus-Bologna. Il match è in programma domenica 24 Settembre alle ore 16.15, sarà visibile, in esclusiva, su Dazn, Sky e Now TV.

Le probabili formazioni:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Frare, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Tessiore; Amatucci; Pittarello, Magrassi. All. Edoardo Gorini

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Bellemo, Kone, Sala; Verdi; Gabrielloni, Cutrone. All. Moreno Longo

Dove vederla:

La gara andrà in diretta su Sky e Dazn.