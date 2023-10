Le probabili formazioni di Cittadella-Cremonese

Questa sera alle ore 20.30 si gioca l’anticipo dell’11 giornata di Serie B tra Cittadella e Cremonese. Entrambe sono reduci da due sconfitte, il Cittadella a Pisa e la Cremonese in casa contro il Sudtirol e sono in cerca di riscatto. I Cittadella recupera Frare, Carissoni e Kastrati, mentre sono indisponibili sono Baldini, Tessiore e Sanogo. Stroppa invece avrà a disposizione Lochoshvili che scenderà in campo dal 1′.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Maistrello. All. Gorini

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Okereke. All. Stroppa

DOVE VEDERLA IN TV

Cittadella-Cremonese è in programma venerdì 27 ottobre alle 20,30. Si potrà vedere su Sky, Nowtv e DAZN.